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Adana'nın Kozan İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Kozan'daki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:17
Adana'nın Kozan İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan İlçesinde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Bağlar Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Anında Yaşananlar

Olayın ardından hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, duman nedeniyle etkilenen ev sahibi E.Y, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangının Sebebi Elektrikli Sobadan Kaynaklandı

Yangın sonrası evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrikli soba sebebiyle ısınarak patlayan televizyondan kaynaklandığını belirledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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