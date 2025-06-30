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Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar yangına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 19:42
Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kaynağı, Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların, bir elektrik direğinin tellerine zarar vermesi olarak belirlendi.

Devreden tellerden yayılan kıvılcımlar sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Yangına en hızlı şekilde müdahale edilmesi amacıyla İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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