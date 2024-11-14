Adana Özgür Apartmanı Davası: Müteahhitler Hakkında Yargılama Devam Ediyor

Adana Özgür Apartmanı Davasında Gelişmeler

Adana'da Özgür Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Bu durumun ardından müteahhit kardeşler Mahmut A. ve Murat A. hakkında hukuki süreç başladı ve devam ediyor.

Duruşmada Tanık İfadeleri

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın son duruşmasına, sanıkların yanı sıra bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık M.K., yaklaşık 25 yıldır söz konusu apartmanın bulunduğu sitede görev yaptığını belirtti. M.K., yapının çatı tadilatına dair bilgiler vererek, deprem sırasında apartmanın 13. katında kolon kesilmesine tanık olmadığını ifade etti.

Sanıkların Savunmaları

Mahmut A., davadaki suçlamaları reddederek, binanın yapımında bir sorumluluğunun olmadığını savundu. İmza yetkisi bulunmadığını ve şirketin büro işleriyle ilgilendiğini dile getirdi. Ayrıca, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden aldığı belgeleri mahkemeye sundu.

Müşteki C.Y. ise, huzurda bulunan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin Kararı

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu göz önünde bulundurularak sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine yönelik mütalaa sundu. Mahkeme heyeti, bu talepleri dikkate alarak duruşmayı erteledi.

Özgür Apartmanı'nın yıkılması sonucu meydana gelen depremde dört kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, müteahhitler Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası isteminde bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.