Adana-Pozantı Otoyolu'nda Maddi Hasarlı Kaza Trafiği Aksattı

Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası, sürücülerin dikkatini çekti. Olay, 46 AFN 938 plakalı kamyon ile 21 ABK 056 plakalı tırın Akçatekir mevkisi'nde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda ciddi hasar oluştu. Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yardım etmeye çalışan bir kişi ise elinden yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından, Adana-Pozantı Otoyolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Ancak araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.