Adana Sarıçam'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Turunçlu Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi; alana 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü müdahale devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
