Adana Sarıçam'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.