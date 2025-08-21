DOLAR
Adana Sarıçam'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:37
Adana Sarıçam'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana Sarıçam'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Turunçlu Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi; alana 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü müdahale devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

