Adana Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması amacıyla başlatılan çalışmalara sabah erken saatlerden itibaren tekrar başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD koordinesinde yürütülmekte olup, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait 75 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipte dalgıçların yanı sıra arama-kurtarma personeli de yer alıyor.

Kaybolan gencin ailesi, kıyıda sabırsızca bekleyerek ekiplerin çalışmalarını takip ediyor. Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, ancak gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için arama çalışmaları hızla başlatılmıştı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.