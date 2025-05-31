DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.062.427,37 0,86%

Adana Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:41
Adana Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci bulmak için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ün bulunması amacıyla başlatılan çalışmalara sabah erken saatlerden itibaren tekrar başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD koordinesinde yürütülmekte olup, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ait 75 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipte dalgıçların yanı sıra arama-kurtarma personeli de yer alıyor.

Kaybolan gencin ailesi, kıyıda sabırsızca bekleyerek ekiplerin çalışmalarını takip ediyor. Seyhan Baraj Gölü'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkarmış, ancak gölde kaybolan Emirhan Gürbüz'ü bulmak için arama çalışmaları hızla başlatılmıştı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet...

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet...

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları, AFAD koordinesind,e İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden aralarında dalgıçların da bulunduğu 75 personelle sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CSO Sezonu Sirba Orkestrası ile Coşkulu Bir Konserle Kapatıldı
2
İlkokul Velileri, Sevgi ve Saygıyı Tiyatro ile Anlattı
3
Afyonkarahisar'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor
4
Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı
5
Bursa'da Öğrenciler ve Veliler Çadır Kampı ile Eğlendi
6
Isparta'da Öykü Gürman'dan Unutulmaz Konser
7
Bozay: Türkiye, Avrupa'nın Güvenlik ve Ekonomik Direnci için Vazgeçilmez

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı