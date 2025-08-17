Adana Seyhan'da Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana Seyhan'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza detayları
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas (20) olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletteki diğer kişi M.S. (19) ise yaralandı.
Müdahale ve hastane sevki
Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.