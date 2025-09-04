Adana Seyhan'da Tamirhanede Uyuşturucu Operasyonu: 1 kilo 580 gram esrar, 619 gram kokain

Operasyonun Detayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen baskında iş yerinde kapsamlı inceleme yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

İş yerindeki aramalarda 1 kilo 580 gram esrar, 619 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucunun buzdolabı, çekyat ve çantalara gizlendiği tespit edildi.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheli B.Ü. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Görüntüler

Adreste yapılan arama işlemleri polis kamerası tarafından görüntülendi.