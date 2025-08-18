Adana Valisi Köşger: Temmuz asayişinde 9 bin 400 polisle huzur hedefi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından temmuz ayına ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Kentin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olması için yapılan çalışmaları aktaran Köşger, güvenlik güçlerindeki güçlenmeye dikkat çekti.

Güçlenen kadro: Polis ve jandarma sayısı

Köşger, kentte 1000'den fazla yeni polisin göreve başladığını belirterek, "9 bin 400'e ulaşan polis ve 2 bin 500 jandarmayla Adana'yı daha iyi, yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Terör ve organize suç operasyonları

Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen 15 operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Köşger, "Bu sonuçlar örgütlerin eylem kapasitesinin zayıflatıldığını ve halkımızın güvenliğinin kararlılıkla korunduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca operasyonlarda 4 organize suç çetesi çökertildi; gözaltına alınan 96 şüpheliden 50'si tutuklandı.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele

Ruhsatsız silah konusunda hassasiyetle durduklarını vurgulayan Köşger, temmuzda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, haklarında adli işlem yapılan 330 kişiden 107'sinin tutuklandığını açıkladı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 398 zanlıdan 265'inin tutuklandığını belirten Vali Köşger, ele geçirilen maddeleri şu şekilde paylaştı: 25 kilo 74 gram esrar, 7 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu, 641 gram kokain, 303 gram eroin, 711 kök kenevir bitkisi, 133 bin 429 sentetik ecza ve 118 bin 487 uyuşturucu hap.

Köşger, "Sadece polisiye tedbirlerle değil topyekun mücadeleyle uyuşturucunun üstesinden gelinebileceğini" vurguladı ve yasa dışı bahis ile sanal kumarın aileleri ve gençleri tehdit eden önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Düzensiz göç operasyonları ve denetimler

Temmuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 211 operasyon düzenlendi; 42 şüpheli tutuklandı ve 51 araca el konuldu. Kentteki denetimlerde 83 bin 358 kişinin sorgusu yapıldı ve 3 bin 229 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Köşger, komşu ülke Suriye'deki iç güvenlik ve asayişin düzelmesiyle geri dönüşlerin hızlandığını belirterek, Adana'da bulunan Suriyeli sayısının "200 binin altına düştü, 192 bin civarında" olduğunu aktardı. Önümüzdeki günlerde gönüllü geri dönüş programlarının devam edeceğini söyledi.

Hedef: Daha huzurlu bir Adana

Vali Köşger, tüm bu operasyon ve denetimlerle Adana'nın güvenlik ve yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını belirterek çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti: "9 bin 400'e ulaşan polis ve 2 bin 500 jandarmayla Adana'yı daha iyi, yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz."

