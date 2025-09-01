Adana Yeşiloba'da Mutfağa Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir evin mutfağına giren yılan, ev sahiplerinin ihbarı üzerine müdahale eden ekipler tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Ev sahipleri mutfakta yılan gördüklerini bildirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilgili birimler sevk edildi ve kısa sürede olay yerine ulaşıldı.

İtfaiyenin Müdahalesi

Adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mutfaktaki yılanı dikkatle yakalayarak çevre ve insan güvenliğini sağladı. Ekipler, yakaladıkları yılanı daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.