Adapazarı'da kovalamaca: Kırık fayans şüpheliyi durdurdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kovalamacada kaçan şüpheli kırık fayansa takılıp düşerek yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:23
Olayın ayrıntıları

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde şehir merkezinde yaşanan bir kovalamacada kaçan bir şüpheli, kırık fayans nedeniyle dengesini kaybedip düşmesi sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheliye "dur" ihtarında bulundu ancak uyarıya aldırış etmeyen şüpheli Katlı Pazar alanına girerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında şüphelinin yolu üzerindeki kırık fayansa takılıp düşmesi üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı.

Olayı görenlerden Mehmet Altun, "Ben burada çalışırken bir anda kovalamaca yaşandı. Şüpheli gelirken ayağı takıldı. Sivil ekipler de kaçan kişiyi yakaladı, sonra ortalık karıştı" dedi.

