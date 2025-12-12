Adapazarı'nda 2015'ten beri firari M.T. yakalandı

30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, 2015'ten bu yana firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47) isimli şüpheli, Adapazarı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

