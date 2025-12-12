DOLAR
Adapazarı'nda 2015'ten beri firari M.T. yakalandı — 30 yıl kesinleşmiş hapis

2015'ten beri firari M.T. (47), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla Adapazarı'nda polis tarafından yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:52
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, 2015'ten bu yana firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47) isimli şüpheli, Adapazarı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

