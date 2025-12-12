Kütahya'da Haydar Aliyev Anısına Resim Sergisi — 22. Yıl

Kütahya'da Haydar Aliyev Anısına Resim Sergisi

Kütahya’da faaliyet gösteren Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Haydar Aliyev’in vefatının 22. yılı dolayısıyla anma amaçlı bir resim sergisi açtı.

Sergi ve iş birliği

Sergi, Kütahya Merkez Azerbaycan Parkında ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikte Haydar Aliyev’in hayatı, liderliği ve Türk dünyasına kazandırdığı değerler fotoğraf ve görsellerle aktarıldı. Organizasyon, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Harbörü Kültür Topluluğu ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.

Dernek başkanının açıklaması

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, sergiye ilişkin şunları söyledi: "Sergimizde Aliyev’in gençliği, siyasi kültürü, geçmişi ve Azerbaycan tarihindeki yeri anlatılıyor. Kendisi tek millet iki devlet sözünün mimarıdır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini her platformda vurgulamış, Bakü-Tiflis boru hattı gibi projelerde öncülük etmiştir. Bugün de onun kurduğu sistem üzerinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı ilkeleri sürdürmektedir. Allah rahmet eylesin."

Uluslararası öğrenci topluluğundan destek

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun de etkinlikte Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Biz iki devlet tek millet olarak her zaman birbirimizin yanındayız. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın üçüncü Cumhurbaşkanı ve çok kıymetli bir liderdir. Bugün onu saygıyla anıyoruz. Kütahya’da yaklaşık 8 bin uluslararası öğrenci bulunuyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz önemli bir yoğunluk oluşturuyor. Hem mutlu hem hüzünlü günlerinde her zaman yanlarındayız."

Serginin amacı

Sergi gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı ve Haydar Aliyev’in siyasi yaşamı ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkıları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefledi.

