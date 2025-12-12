Gölhisar'da Gökyüzündeki Bilinmeyen Işık Panik Yarattı — Göktaşı Çıktı

Gölhisar'da Gökyüzündeki Bilinmeyen Işık Panik Yarattı

Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonucu cismin göktaşı olduğu tespit edildi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde görülen bilinmeyen ışık, ilçede paniğe neden oldu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından söz konusu olayın göktaşı kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Böğrüdelik Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgeye bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bildirinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından incelemeler devam ediyor.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"

Yetkililerden gelecek yeni bilgiler beklenirken, bölgedeki incelemeler ve tespit çalışmaları sürüyor.

