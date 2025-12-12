DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Gölhisar'da Gökyüzündeki Bilinmeyen Işık Panik Yarattı — Göktaşı Çıktı

Burdur Gölhisar'da görülen bilinmeyen ışık, yapılan inceleme sonucu göktaşı olduğu belirlendi; ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:42
Gölhisar'da Gökyüzündeki Bilinmeyen Işık Panik Yarattı — Göktaşı Çıktı

Gölhisar'da Gökyüzündeki Bilinmeyen Işık Panik Yarattı

Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sonucu cismin göktaşı olduğu tespit edildi

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde görülen bilinmeyen ışık, ilçede paniğe neden oldu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından söz konusu olayın göktaşı kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Böğrüdelik Yaylası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından bölgeye bir cismin düştüğüne dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bildirinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda vatandaşın gördüğü cismin bir göktaşı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından incelemeler devam ediyor.

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gölhisar ilçesi ve Denizli ili Çameli ilçesi arasındaki bölgede bir cismin düştüğüne dair ihbar alınmıştır. İlk değerlendirmelere göre söz konusu cismin uçak, dron vb. olmadığı; meteor olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Konuya ilişkin incelemeler devam etmekte olup, netleşen bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır"

Yetkililerden gelecek yeni bilgiler beklenirken, bölgedeki incelemeler ve tespit çalışmaları sürüyor.

BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖKYÜZÜNDE BİLİNMEYEN IŞIK İHBARI İLÇEDE...

BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖKYÜZÜNDE BİLİNMEYEN IŞIK İHBARI İLÇEDE PANİĞE NEDEN OLDU. BÖLGEDE YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN GÖKTAŞI YAĞMURUNDA KAYNAKLI BİR OLAYIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖKYÜZÜNDE BİLİNMEYEN IŞIK İHBARI İLÇEDE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?