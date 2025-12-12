Epstein dosyasından 19 yeni fotoğraf yayımlandı: Trump, Clinton ve Bill Gates görüntülendi

Epstein dosyasından 19 yeni fotoğraf yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Denetim Komitesi mensubu Demokrat Partili siyasetçiler, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein dosyasından seçilen 19 yeni fotoğrafı kamuoyuna açıkladı. Komite, dosyada yer alan 95 bin fotoğraf arasından seçilen görselleri yayımladı.

Fotoğraflarda yer alan isimler

Yayımlanan fotoğraflarda ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski Hazine Bakanı Larry Summers, Microsoft’un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates, ünlü yönetmen Woody Allen, Virgin Group kurucusu Richard Branson, İngiliz kraliyet ailesinden Andrew ve tanınmış avukat Alan Dershowitz gibi isimler yer alıyor.

Trump üç fotoğrafta görünüyor

Donald Trump, Demokratlar tarafından yayımlanan 19 fotoğrafın üçünde görülüyor. Fotoğraflar arasında herhangi bir bağlam verilmeden yayımlanan, Trump’ın yüzleri sansürlenmiş altı kadınla birlikte görüldüğü siyah beyaz bir kare de bulunuyor. Komite, kadınların yüzlerinin neden gizlendiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Yayımlama gerekçesi ve süreç

Bir kısmı daha önce yayımlanmış olan bu fotoğraflar, Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti yönetiminin daha önce Kongre’de yürütülen Epstein soruşturması kapsamında dosyaların yayımlanmasını reddetmesi üzerine Trump üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla paylaşıldı. Demokrat siyasetçiler, önümüzdeki gün ve haftalarda yeni fotoğrafları yayımlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Komite üyelerinin açıklamaları

Denetim Komitesi’nin önde gelen üyelerinden Robert Garcia, yayınlanan fotoğraflarla ilgili olarak şunları söyledi: "Beyaz Saray’ın örtbas çabalarına son vermenin ve Jeffrey Epstein ile güçlü dostlarının kurbanları için adaleti tesis etmenin zamanı geldi".

Garcia, ayrıca "Bu rahatsız edici fotoğraflar, Epstein ve onun dünyanın en güçlü adamlarından bazıları ile olan ilişkileri hakkında yeni soru işaretleri doğuruyor. Amerikan halkı, gerçekleri öğrenene kadar durmayacağız. Adalet Bakanlığı, tüm dosyaları derhal yayınlamalıdır" ifadelerini kullandı. Garcia, ellerindeki fotoğrafları değerlendirmenin haftalar alabileceğini, bazı fotoğrafların redaksiyondan geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün yayımlamamayı tercih ettiğimiz bazı fotoğraflar inanılmaz derecede rahatsız edici" dedi.

Jeffries: İstediğimiz tek şey şeffaflık

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries yayımlanan fotoğrafların Demokratların Epstein kurbanları için şeffaflık ve adalet elde etme çabasının bir parçası olduğunu belirterek, "İstediğimiz tek şey şeffaflık. Böylece Amerikan halkı gerçeği, bütün gerçekleri ve yalnızca gerçekleri öğrenebilsin. Epstein’in kurbanları bunu hak ediyor ve bunu talep ediyor" dedi.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson, yayımlanan 19 fotoğraf için, "Bir kez daha, Temsilciler Meclisi üyesi Demokratların özenle seçilmiş fotoğrafları, rastgele karartmalar ile birlikte yayımlayarak sahte bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Demokratların Başkan Trump aleyhindeki yanıltıcı girişimleri, defalarca çürütüldü. Trump yönetimi, şeffaflık çağrısı yaparak, binlerce sayfa belge yayımlayarak ve Epstein’in Demokrat Partili dostları hakkında daha fazla soruşturma çağrısı yaparak, Epstein kurbanları için Demokratların bugüne kadar yaptığından çok daha fazlasını yapmıştır" dedi.

Fotoğrafların kökeni ve çıkarılan kişiler

Yayımlanan 19 fotoğraftan bazılarının daha önce kamuoyunda dolaştığı görüldü. Trump’ın Epstein ile görüldüğü fotoğraflardan birinin 1997 yılında New York’taki Victoria’s Secret partisinde çekildiği ve ABD medyası tarafından daha önce yayımlandığı tespit edildi. İngiliz Kraliyet ailesinden Andrew Mountbatten-Windsor ile Bill Gates’in birlikte görüldüğü fotoğrafın 2018’de Londra’da çekildiği; fakat Demokratlar tarafından yayımlanan versiyonunda Kral Charles’ın fotoğraftan kesildiği görüldü.

Epstein'in geçmişi ve ilişkileri

Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında buluşmalar organize ettiği belirtilen Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandıktan sonra 2019’da hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein ile arkadaşlık ilişkisi olan Donald Trump, Epstein ile yollarını fuhuş ve istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla karşılaşmadan çok daha önce ayırdığını söylemişti. Eski Başkan Bill Clinton ise Epstein ile ilişkilerinin önemsiz olduğunu ifade etmiş fakat Epstein’in özel uçağında seyahat ettiğini kabul etmiş; Clinton, Epstein’in işlediği suçlardan haberdar olmadığını söylemişti.

