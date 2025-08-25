DOLAR
Adem Korkmaz 2025-YKS'de MAKÜ Tarih Bölümüne Birincilikle Yerleşti

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, 2025-YKS'de eski rektörlüğünü yaptığı MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü birincilikle kazandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:38
Eski rektör, 2 dönem yönettiği üniversiteye öğrenci olarak dönüyor

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, girdiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda, 2 dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Korkmaz'ın MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne birincilikle yerleştiği öğrenildi.

2 dönem rektörlüğünü yaptığı ve 8 yıl boyunca yönettiği üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek olan Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum." dedi.

Eğitimin yaşının olmadığını belirten Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, Burdur'umuzun gururu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih eden gençlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

