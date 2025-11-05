Adilcevaz'da 500 fidan toprakla buluştu

Ağaç Dikme Haftası kapsamında gençler doğaya nefes verdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Ağaç Dikme Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Adilcevaz Yurt Müdürlüğü öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sunmak amacıyla Aydınlar beldesinde fidan dikme etkinliğine katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve görevliler birlikte yaklaşık 500 adet fidanı toprakla buluşturdu. Katılımcılar, ağaç dikmenin yalnızca doğayı değil, geleceği de korumak anlamına geldiğini vurguladı; etkinlik boyunca doğa sevgisi, çevre duyarlılığı ve gönüllülük bilinci ön plana çıktı.

Adilcevaz Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, etkinliğin amacının gençlere çevre bilinci kazandırmak olduğunu belirterek, "Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir mirastır. Gençlerimizin bu farkındalıkla hareket etmesi bizleri gururlandırıyor. Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ise öğrencilerle birlikte doğayla iç içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bir ağacın büyümesini görmek, geleceğe nefes verdiğimizi bilmek en güzel duygu. Beldemizde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem çevre bilincinin yaygınlaşmasına hem de gençlerin doğayla bağ kurmasına katkı sağladı. Yurt Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Benzer sosyal sorumluluk projelerinin yıl boyunca devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Fidan dikimi, öğrencilerin halay çekmesiyle son buldu.

