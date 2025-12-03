Adıyaman Balında Sahte Bal Uyarısı: 650 Ton Üretim ve Yüksek Prolin

Adıyaman'da 650 ton üretimle yüksek prolin değerine sahip bal sezonu sona erdi. Üreticiler, sahte bala karşı tüketicileri doğrudan üreticiden almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:54
Adıyaman Balında Sahte Bal Uyarısı: 650 Ton Üretim ve Yüksek Prolin

Adıyaman Balında Sahte Bal Uyarısı: Sezon Sona Erdi

Türkiye’de prolin değeri en yüksek ballar arasında yer alan Adıyaman balınde üretim sezonu sona erdi. Arılarını kışa hazırlayan üreticiler, tüketicileri sahte bal konusunda uyararak, balın yanlış yerlerden alındığında şifa kaynağı olmaktan çıkıp zehre dönüşebileceğini belirtti.

Sezon ve üretim verileri

Yaylalardan indirilen kovanlardaki arılar kışı geçirebilecekleri korunaklı alanlara götürüldü. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit yaptığı açıklamada, 2025 yılının sezon sonuna geldiklerini, arıların sonbahar bakımının yapıldığını ve bundan sonra kışa hazırlık için müdahalede bulunulmayacağını söyledi.

Yiğit, sistemde binin üzerinde arıcı bulunduğunu ve Adıyaman genelinde 92 bin kovana ulaşıldığını açıkladı. Bu yıl iklim koşulları ve rüzgâr nedeniyle rekoltenin düştüğünü, kovan başına ortalama 5 ile 7 kilo arasında ürün alındığını; diğer yıllarda bu rakamın 8 ile 10 kilo olduğunu belirterek, toplamda 650 ton civarında üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Prolin ve kalite

Adıyaman balının diğer ballardan ayrışan yönünün yayla florasının genişliği ve çiçek çeşitliliği olduğunu vurgulayan Yiğit, laboratuvar sonuçlarına göre balın enzim değerlerinin yüksek olduğunu ifade etti. Yapılan analizlerde prolin değerinin bin 368 ile bin 517 arasında değiştiğini belirterek bunun kalite göstergesi olduğunu söyledi.

Sahte bal laboratuvarda anlaşılıyor

Yiğit, sahte balın tespitinin ancak laboratuvar ortamında mümkün olduğunu belirtti: "Çünkü yakma işlemi ile tabağın altına koyarak veyahut sıcak suya koyarak fazla anlaşılmaz." Tüketicilere doğrudan üreticiden alışveriş yapmalarını tavsiye eden Yiğit, aracıdan alınan ballarda menşeinin ve üretim koşullarının belli olmadığını vurguladı.

Yiğit ayrıca kayıtlı üreticilerin tespiti için İl Tarım Müdürlükleri ve arıcı birlikleri ile iletişime geçilmesini önerdi: üreticinin kayıtlı olup olmadığı, hangi şartlarda üretim yaptığı gibi bilgilerin bu kanallardan öğrenilebileceğini söyledi.

Sahte bal zehre dönüşebilir

Adıyaman’da ağırlıklı olarak geven balı üretildiğini, gevenin yanı sıra kekik, dağ çayı, topuz diken, sumak gibi bitkilerden arıların nektar topladığını belirten Yiğit, "300'ün üzerinde çiçekten arı nektar alarak bala dönüştürüyor" dedi. Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ki bu bozulmadan sofralara sunulursa şifadır ama hilekarlık yapılırsa, bal döneminde glikozla beslenmeler yapılırsa bu bal şifa kaynağı olmaktan çıkar ve zehre dönüşür."

Üreticiler birlik olarak da üreticiye malzeme ve ekipman desteği sağladıklarını belirtti ve devlet ile ilgili mercilere arıcılığa verilen destek için teşekkür etti.

KIŞA HAZIRLANAN ÜRETİCİDEN SAHTE BAL UYARISI

KIŞA HAZIRLANAN ÜRETİCİDEN SAHTE BAL UYARISI

ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET YAŞAR YİĞİT

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde