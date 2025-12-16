Adıyaman Belediyespor Altyapısına Kapsamlı Sağlık Desteği

Adıyaman Belediyespor’un altyapısındaki sporcular için düzenlenen sağlık bilgilendirme programı, Abdulhamid Han Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programda Neler Ele Alındı?

Programda sporcu sağlığı, sakatlanmalar, tedavi süreçleri, iyileşme yöntemleri ve psikolojik dayanıklılık konularında kapsamlı bilgiler sunuldu. Fizyoterapist Furkan Gürsoy ve Psikolog Çetin Öztürk tarafından yapılan sunumlarda; spor yaralanmalarının önlenmesi, doğru tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, psikolojik destek, motivasyon, stres yönetimi ve etkili zaman kullanımı başlıkları ele alındı.

Katılımcılar ve Hedef

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Deniz Daşkol, meclis üyeleri Abdurrahman Sarıkaya, Ahmet Çakır ve Yusuf Cengiz Özen ile altyapı sporcuları ve aileleri katıldı. Etkinlik, sporcuların sağlık bilincini artırmayı, performanslarını korumayı ve rehabilitasyon süreçlerinde bilinçli adımlar atılmasını sağlamayı amaçlıyor.

