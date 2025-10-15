Adıyaman'da 19 bin 250 dekar alanda nar hasadı başladı

Adıyaman'da 19 bin 250 dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı. Samsat ilçesindeki hasat törenine katılan yetkililer, kentin önemli bir gelir kaynağı olan nar üretimindeki artışın altını çizdi.

Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 19 bin 250 dekarda yaklaşık 50 bin ton narın hasat edilmesinin beklendiğini söyledi.

Varol, sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından özenle toplanan narların paketlendikten sonra satışa hazır hale getirildiğini belirtti ve şunları kaydetti: "Nar, ilimiz için önemli bir meyve türü. Meyvecilikte zaten ileri bir noktadayız. Nar da özellikle son yıllarda önem kazanmış bir tür. İlimizde 19 bin 250 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Üretilen tür tamamen ihracata yönelik ve Adıyaman üretimi büyük oranda doğrudan ihracata gidiyor."

İhracat ve soğuk hava depolarının rolü

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ise Adıyaman narının 9 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti. Akkan, soğuk hava depolarının üretimdeki önemine değinerek şunları söyledi:

"Özellikle Irak, Almanya, Amerika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine nar ihracatı yapmaktayız. Soğuk hava depolarının bulunması, nar üretimini ciddi şekilde artırıyor. Bu tesisler devreye girdikten sonra üretimde ciddi artışlar kaydedildi."

