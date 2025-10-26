Adıyaman’da 200 Kişilik ‘Bağımsızlık İçin Pedalları Çeviriyoruz’ Bisiklet Turu

Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" bisiklet turu

Etkinlik detayları

Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Tura 200 bisiklet tutkunu katıldı. Katılımcılar valilik önünden başlattıkları organizasyonda kent merkezinde 10 kilometre pedal çevirdi.

Açıklamalar

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, geleneksel olarak düzenledikleri bisiklet turuna bu yıl da yoğun katılım olduğunu belirtti.

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi Uzman Psikoloğu Yasemin Ünlü, 'bağımsızlık' çalışmalarının kentte aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ise spor yapmanın önemine dikkati çekti.

Yeşilay Adıyaman Şubesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.