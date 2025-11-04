Adıyaman'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada M.A (51) yaralandı; tedavi altında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:19
Olayın Detayları

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A (51) vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.A'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma

Meydana gelen kavga ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

