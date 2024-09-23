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Adıyaman'da Baraj Göletinde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan iki kişi başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:05
Adıyaman'da Baraj Göletinde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da Baraj Göletinde Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Göleti'nde meydana gelen bir olayda, suya düşen bir tekne nedeniyle iki kişi mahsur kaldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihüsnümansur köyü yakınlarında yer alan olayla ilgili olarak derhal harekete geçti.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Ekipler, suda mahsur kalan M.K. ve C.K. isimli şahısları kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, olaya karışan iki kişi güvenli bir şekilde tekneye alınarak, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Başka bir felaket yaşanmaması için bölgede önlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

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