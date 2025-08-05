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Adıyaman'da Bıçaklı Gasp: Bir Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da marketteki gasp olayına karışan A.G. tutuklandı. Zanlının bıçakla para aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:27
Adıyaman'da Bıçaklı Gasp: Bir Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Bıçaklı Market Gaspı

Adıyaman'da, elinde bıçakla bir markete girerek gasp gerçekleştiren zanlı A.G., tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Zanlı, kasadaki parayı gasbetmek amacıyla markete girdi. Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları incelendiğinde, A.G.'nin eşkali belirlendi ve evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakim tarafından tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlının markette dolaşması, ardından elindeki bıçakla kasaya doğru yaklaşması ve kasiyeri kenara iterek parayı alarak işletmeden çıkması yer aldı.

Adıyaman'da elinde bıçakla bir markete girerek kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

Adıyaman'da elinde bıçakla bir markete girerek kasadaki parayı gasbeden zanlı tutuklandı.

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