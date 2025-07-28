Adıyaman'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı.

Tartışmanın ne sebeple başladığı henüz bilinmemekle birlikte, olay kısa süre içerisinde büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.