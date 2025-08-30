Adıyaman'da bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Siteler Mahallesi'nde sözlü tartışma kavgaya dönüştü

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, Siteler Mahallesinde bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ise sopayla darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.

