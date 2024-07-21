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Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:03
Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyenin demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.

Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

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