Adıyaman'da demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı

Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyenin demir kapısına bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.
Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.