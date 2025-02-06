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Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybedenler 'Sessiz Yürüyüş' ile Anıldı

Adıyaman'da depremlerin ikinci yılı anısına düzenlenen 'sessiz yürüyüşte', kayıplar için gözyaşları sel oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:23
Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybedenler 'Sessiz Yürüyüş' ile Anıldı

Adıyaman'da Deprem Anmaları

Adıyaman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, binlerce kişinin katılımıyla 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere katıldı.

Karanfiller ve Dilek Balonları

Valilik önünde toplanan kalabalık, kentin simgesi olan 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Bazı depremzedelerin, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bırakan katılımcılar, acılarını paylaştı.

Dediklerinin Ardından Sela Okundu

Yürüyüşün ardından, depremin meydana geldiği saat 04.17'de, kentteki tüm camilerden selâ okundu. Program kapsamında, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla...

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla...

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

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