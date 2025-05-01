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Adıyaman'da Depremzedeler İçin Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Adıyaman Besni'de depremler sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına hız verildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:51
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Adıyaman'ın Besni İlçesinde Yıkım Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımı hızla devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan bu yıkıcı depremlerin ardından, bölgede ciddi hasar gören yapılar için alınan önlemler hayata geçiriliyor.

Kontrollü Yıkım Uygulamaları

Ağır hasar almış olan 5 katlı bir bina, iş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınarak, çevredeki vatandaşların güvenliği sağlandı.

Yıkılan binanın enkazı, düzenli olarak belirlenen alanlara kamyonlar ile taşındı. Bu çalışmaların, bölgedeki yeniden yapılanma süreçlerinin hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

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