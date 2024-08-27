Adıyaman'da Dere Yatağına Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kaza Sonucu Ölümlü Olay
Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobili kullanan Ekrem Cengiz'in kontrolündeki 59 AFL 107 plakalı araç, Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki Akpınar Köyü yakınlarındaki bir köprüdeki bariyerlere çarparak dere yatağına düştü.
Kazanın Detayları
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cengiz'in kazada yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı ve cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı ve kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Besni'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.