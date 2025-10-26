Adıyaman'da dini nikahlı koca eşini yaralayıp intihar etti

Yeni Mahalle'de yaşanan olayta kadın yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi

Adıyaman'ın Yeni Mahalle semtinde, dini nikahlı çift Nihat Uçar ile eşi A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre, yanında bulundurduğu tabanca ile A.C.'ye ateş eden Nihat Uçar, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye götürülen A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nihat Uçar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

