DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Köyceğiz Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı Buluşması — Dr. Rüstem Can Katıldı

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can katıldı; Kuranı Kerim tilaveti, sohbet, tesbihat ve çorba ikramı yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:03
Köyceğiz Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı Buluşması — Dr. Rüstem Can Katıldı

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Merkez Hacıbey Camii’nde düzenlenen sabah namazı buluşması, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Köyceğiz Müftülüğü tarafından tertiplenen buluşmalar kapsamında düzenlendi.

Program Akışı

Sabah namazı öncesinde Kuranı Kerim tilaveti okundu. Sabah namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, namaz sonrası yaptığı sohbette İslam’ın şiarlarından biri olan namazın, müminlerin hayatındaki vazgeçilmez yerine dikkat çekti. Dr. Can, namazın hayat için olmazsa olmaz bir ibadet olduğunu ve cemaatle kılınmasının önemini vurguladı.

Dua, Tesbihat ve İkram

Namazın ardından program tesbihatlarla devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptığı duanın ardından, camiyi dolduran Köyceğizlilere ve misafirlere ev sahibi İmam-Hatip Emre Yılmaz, Müezzin Kayyım Mehmet Sancar ve hayırseverler tarafından çorba ikramı yapıldı. Program, bu ikramın ardından sona erdi.

KÖYCEĞİZ MERKEZ HACIBEY CAMİİ’NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖYCEĞİZ MERKEZ HACIBEY CAMİİ’NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖYCEĞİZ MERKEZ HACIBEY CAMİİ’NDE SABAH NAMAZI BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
2
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
3
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
4
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
7
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama