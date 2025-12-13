Köyceğiz Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı Buluşması — Dr. Rüstem Can Katıldı

Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde Sabah Namazı Buluşması

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Merkez Hacıbey Camii’nde düzenlenen sabah namazı buluşması, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Köyceğiz Müftülüğü tarafından tertiplenen buluşmalar kapsamında düzenlendi.

Program Akışı

Sabah namazı öncesinde Kuranı Kerim tilaveti okundu. Sabah namazını kıldıran İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, namaz sonrası yaptığı sohbette İslam’ın şiarlarından biri olan namazın, müminlerin hayatındaki vazgeçilmez yerine dikkat çekti. Dr. Can, namazın hayat için olmazsa olmaz bir ibadet olduğunu ve cemaatle kılınmasının önemini vurguladı.

Dua, Tesbihat ve İkram

Namazın ardından program tesbihatlarla devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün yaptığı duanın ardından, camiyi dolduran Köyceğizlilere ve misafirlere ev sahibi İmam-Hatip Emre Yılmaz, Müezzin Kayyım Mehmet Sancar ve hayırseverler tarafından çorba ikramı yapıldı. Program, bu ikramın ardından sona erdi.

