Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu

Gündoğmuş'ta kayıp ihbarı sonrası arama çalışmalarında üzücü son

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 3 gün önce kaybolan, ailesinin gece 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunduğu 93 yaşındaki Abdurrahman Altıntaşın cansız bedeni, evine 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Gündoğmuş Güneyyaka Mahallesi'nde ikamet eden Altıntaş için başlatılan çalışmalara; Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, 1 Komando Bölüğü, İz Takip Köpek Timi ve JAK Timleri ile birlikte toplam 40 personel ve mahalle sakinleri katıldı. Yapılan arama sonucu yaşlı adam, ikametine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki stabilize yolda bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, Altıntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Altıntaş Güneyyaka Mahallesi'ndeki evinde engelli kızıyla birlikte yaşıyordu. Son olarak Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında, evine 5-6 kilometre mesafedeki tarlasında yağmur nedeniyle biriken suları boşaltırken görüldü. Engelli kızının eve dönmeyince Antalya'ya doktora gittiğini düşündüğü, ancak dün eve gelen bir yakınlarının yaptığı araştırmada kızının Antalya'ya gitmediğinin anlaşılması üzerine kayıp başvurusu yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

