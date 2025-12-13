DOLAR
Bozdoğan Belediyesi Hışımlar Mahallesi Sosyal Tesisini Yeniledi

Bozdoğan Belediyesi, Hışımlar Mahallesi sosyal tesislerinde kapsamlı yenileme ve bakım gerçekleştirdi; mahalle muhtarı Bilgi Demir Başkan Mustafa Galip Özel’e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:13
Bozdoğan Belediyesi Hışımlar Mahallesi Sosyal Tesisini Yeniledi

Bozdoğan Belediyesi Hışımlar Mahallesi Sosyal Tesisinde Yenileme Çalışmaları Yürütüyor

Fen İşleri ekipleri tesisin tüm alanlarını baştan sona yeniledi

Bozdoğan’a bağlı Hışımlar Mahallesinde sosyal tesislerde kapsamlı yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Tesisin cemiyet alanı baştan sona elden geçirilirken, pişirme ve bulaşık alanları da modern şekilde yeniden düzenlendi. Yapılan genişletme çalışmaları kapsamında taş duvar imalatı tamamlandı ve tesis daha sağlam, kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

Mahalle sakinlerinin düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklerde yoğun olarak kullandığı alan, yapılan düzenlemelerle birlikte daha konforlu hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, Hısımlar Mahallesindeki hizmetler mahalle halkından da takdir topladı.

Mahalle Muhtarı Bilgi Demir, çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Mahallemizin düğün salonu duvarı tamamlanmıştır. Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel’e ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımızın verdiği destekten dolayı mahallem adına şükranlarımı sunuyorum. Elinize, emeğinize sağlık".

