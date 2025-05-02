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Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, tarım arazilerine ve araçlara zarar verdi.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 18:48
Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, birçok tarım arazisini olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde meydana gelen dolu nedeniyle özellikle badem gibi ekili alanlar büyük zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlattı. Bu süreçte, dolu yağışının tarımsal üretime olan etkileri detaylı biçimde incelenecek.

Ayrıca, dolu yağışı çok sayıda aracın yanı sıra güneş panellerinde de hasara yol açtı. Bu durum, dolunun kolayca tahmin edilemeyecek bir doğa olayı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

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