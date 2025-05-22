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Adıyaman'da Gazze ve Filistin İçin Protesto Gösterisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı destek gösterisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 23:14
Adıyaman'da Gazze ve Filistin İçin Protesto Gösterisi

Adıyaman'da Gazze ve Filistin İçin Protesto Gösterisi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen gösteri, 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi.

Platform Temsilcisinden Sert Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Enver Alpaydın, 15 Ocak 2025 tarihinde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların devam ettiğini vurguladı. Alpaydın, Filistin halkının yalnız bırakıldığını ifade ederken şunları dile getirdi:

"Ateşkesin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi beklenen İsrail, dünyanın gözü önünde anlaşmayı bozarak yeniden soykırıma başladı. Günün her anında sivillere, çadırlara, hasarlı evlere, okullara ve hastanelere tekrardan vahşice saldırmakta. Bu saldırılarda 17 bine yakın çocuk olmak üzere 53 binden fazla Müslüman kardeşimiz, kan dondurucu bir alçaklıkla şehit edilmiştir."

Ablukanın Kaldırılması ve Boykot Çağrısı

Alpaydın, Filistin’e uygulanan İsrail ablukasının bir an önce kaldırılması gerektiğinin altını çizerken, boykotun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamanın ardından katılımcılar dua etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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