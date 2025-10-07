Adıyaman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Adıyaman ve Kahta ilçelerinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüşler düzenlendi.

Kent merkezinde düzenlenen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başladı. Burada toplanan kalabalık, tekbir getirip pankart açarak yürüyüşe geçti ve Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Kahta'daki Programda Tilavet ve Konuşma

Kahta ilçesinde Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Selamlama ve açılış konuşmasını Kahta STK Platformu sözcüsü Ali Kaya yaptı.

Gerçekleştirilen yürüyüş ve programlar, katılımcıların Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdiği ve dayanışma mesajı verdiği biçiminde sürdü.

Adıyaman merkezde ve Kahta ilçesinde, Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Selamlama ve açılış konuşmasını Kahta STK Platformu sözcüsü Ali Kaya yaptı.