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Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti

Adıyaman'da polis, petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği gaspçılarla çatışma yaşandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:04
Adıyaman'da Gerçekleştirilen Rehine Kurtarma Tatbikatı Dikkat Çekti

Adıyaman'da Rehine Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Adıyaman polis ekipleri, yrnil sınırları içerisinde gerçekleşen bir tatbikatta, pek çok güvenlik senaryosu uygulama fırsatı buldu. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve özel harekat ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat, Sümerevler Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda düzenlendi.

Senaryo Gereği Gasp Eylemi

Senaryoya göre, petrol istasyonuna giren 2 gaspçı, soygun girişiminde bulundu ve kasiyeri rehin aldı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, bölgeye güvenlik önlemleri almakla birlikte, tatbikata katkı sağladı.

Başarılı Müdahale ile Gözaltı

Yapılan uyarılar neticesinde, petrol istasyonunda 2 kişi etkisiz hale getirildi. Olay yerinden kaçan bir diğer gaspçı ise, dron ile takibe alınarak Altınşehir Mahallesi'nde yakalandı. Tatbikata, çeşitli birimlerden toplam 100 polis katılım sağladı.

Emniyet Müdürleri Takip Etti

Tatbikatın başarıyla yürütülmesi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Demir ve Asayiş Şube Müdürü Abdullah Özsoy tarafından da yakından takip edildi.

Vatandaşın Tepkisi

Tatbikat sırasında olayın gerçek olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan durumu oldukça korkutucu bulduklarını ifade etti.

Adıyaman polis ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı...

Adıyaman polis ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Adıyaman polis ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı...

Adıyaman polis ekipleri tarafından bir petrol istasyonunda rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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