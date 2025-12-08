DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Adıyaman'da Hısnımansur Caddesi'nde Su Baskını: Evleri Su Bastı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Hısnımansur Caddesi'nde yağış sonrası biriken sular evleri bastı; vatandaşlar tahliye etmeye çalıştı ve önlem istedi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:18
Adıyaman'da Hısnımansur Caddesi'nde Su Baskını: Evleri Su Bastı

Adıyaman'da Hısnımansur Caddesi'nde Su Baskını: Evleri Su Bastı

Yağış sonrası caddeye biriken sular, çevredeki evleri etkiledi

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hısnımansur Caddesi'nde etkili yağışların ardından yolda su birikintileri oluştu.

Cadde üzerinde meydana gelen bu su birikintileri, civarda bulunan evlerin zemin katlarını bastı. Ev sahipleri ve çevre sakinleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

ADIYAMAN’DA, YAĞIŞLARDAN DOLAYI YOLDA BİRİKEN SULAR EVLERİ BASTI.

ADIYAMAN’DA, YAĞIŞLARDAN DOLAYI YOLDA BİRİKEN SULAR EVLERİ BASTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Zabıta 270 İş Yerini Denetledi: 10 İş Yerine 14 bin 60 lira Ceza
2
Zeki Müren Bursa'da 94. Doğum Günü Anma Gecesi
3
Kartlı Kilitlerde Yangın Standardı: Süre 31 Aralık 2025'e Uzadı
4
Karabük'te Caddeye İnen 3 Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Düşürdü
5
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
6
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
7
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi