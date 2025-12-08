Adıyaman'da Hısnımansur Caddesi'nde Su Baskını: Evleri Su Bastı

Yağış sonrası caddeye biriken sular, çevredeki evleri etkiledi

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hısnımansur Caddesi'nde etkili yağışların ardından yolda su birikintileri oluştu.

Cadde üzerinde meydana gelen bu su birikintileri, civarda bulunan evlerin zemin katlarını bastı. Ev sahipleri ve çevre sakinleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

