Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Beşyol Köyü yakınlarında meydana geldi.

N.Y. idaresindeki 16 ACA 516 plakalı otomobil, E.E'nin kullandığı 02 FV 018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri de dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.