Adıyaman'da İl Protokolü Kadına Şiddete Karşı Yürüdü

25 Kasım etkinliğinde kortej yürüyüşü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Adıyaman'da yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, askerler, jandarma, polis ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş Mimar Sinan Parkı önünde başlayıp Adıyaman Valiliği önünde sona erdi.

