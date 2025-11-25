Adıyaman'da İl Protokolü Kadına Şiddete Karşı Yürüdü

Adıyaman'da 25 Kasım kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde kortej yürüyüşü düzenlendi; il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:38
25 Kasım etkinliğinde kortej yürüyüşü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Adıyaman'da yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, askerler, jandarma, polis ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş Mimar Sinan Parkı önünde başlayıp Adıyaman Valiliği önünde sona erdi.

