Adıyaman'da İnşaat İşçisine İskele Parçası Düştü: Ağır Yaralı

Adıyaman'da İnşaat Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta, çalıştığı sırada A.H.H. isimli inşaat işçisinin üzerine iskele parçası düştü. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, durumun ciddiyeti endişe yaratıyor.

Olay Anı ve Müdahale

İş kazası sonrası A.H.H.'nin çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hızla sağlık hizmetine ulaştırmak için hazırlık yaptı.

A.H.H., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak gereken incelemeleri sürdürürken, iş güvenliği kurallarının ihlal edilip edilmediği konusunu da araştırıyor.

Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine iskele parçası düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da çalıştığı sırada üzerine iskele parçası düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.