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Adıyaman’da inşaat kazası! İşçi Mehmet Doğan yaşamını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir inşaat kazası meydana geldi. Vinçten düşen malzemelerin altında kalan işçi Mehmet Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 00:25
Adıyaman’da inşaat kazası! İşçi Mehmet Doğan yaşamını kaybetti

Adıyaman'da üzerine malzeme düşen işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşanan bir inşaat kazası, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İnşaat işçisi Mehmet Doğan, çalıştığı sırada vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı köyünde yapımı devam eden bir inşaat alanında meydana geldi. Doğan, çalıştığı sırada vinçteki malzemelerin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını kaybetti.

Bu trajik olay, iş güvenliği konusundaki önemli sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Mehmet Doğan’ın yaşamını kaybetmesi, inşaat sektöründeki iş kazalarının ne kadar ölümcül olabileceğini gözler önüne serdi.

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