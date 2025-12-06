Sivas'ta cezaevi otobüsü kaza yaptı, Vali Şimşek yaralıları ziyaret etti

Kaza ayrıntıları ve tedavi süreci

Sivas’ın Zara ilçesi D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde, İmranlı istikametinden Zara istikametine giden Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait otobüsün, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkmasıyla yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan cezaevi personeli, ilk müdahalelerin ardından Zara Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin sonrasında bazı yaralılar tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne nakledildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından her iki hastaneye giderek tedavi gören personeli ziyaret etti. Doktorlardan yapılan tetkikler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Şimşek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve yakın ilgi gösterdi.

Vali Şimşek, tetkik ve muayenelerin titizlikle sürdüğünü belirterek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

CEZAEVİ PERSONELİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI; VALİ ŞİMŞEK TEDAVİ ALTINDAKİ PERSONELİ ZİYARET EDEREK SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.