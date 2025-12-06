Kayseri Melikgazi'de İş Arkadaşı Tarafından Evde Ölü Bulunan K.D.

Kayseri Melikgazi'de Esentepe Mahallesi'ndeki evde, beraber yaşadığı iş arkadaşı tarafından hareketsiz bulunan K.D. yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 23:43
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Esentepe Mahallesi Fikir Sokak'taki bir binada, beraber yaşadığı iş arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde bulunan K.D., yapılan ilk müdahalede hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede K.D.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İncelemelerin ardından K.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın detaylarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

