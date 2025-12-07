Muhittin Böcek 7’nci Kez Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski başkan Muhittin Böcek, gece şikayetleri nedeniyle 7’nci kez Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:03
Muhittin Böcek 7’nci Kez Hastaneye Kaldırıldı

Muhittin Böcek 7’nci Kez Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinden sevk ve sağlık değerlendirmesi

Tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevinden şikayetleri sebebiyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen 63 yaşındaki Muhittin Böcekin şikayetlerinin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Böcek'in daha önce açıkladığı sağlık sorunları

Böcek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği ve akciğer problemleri yaşadığını, ayrıca 22 ilaç kullandığını belirtmişti. Bu gelişmeyle birlikte söz konusu hastaneye sevkin 7’nci olduğu kaydedildi.

"RÜŞVET" VE "YOLSUZLUK" SORUŞTURMASINDA 5 TEMMUZ TARİHİNDE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANAN VE GÖREVDEN...

"RÜŞVET" VE "YOLSUZLUK" SORUŞTURMASINDA 5 TEMMUZ TARİHİNDE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANAN VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

"RÜŞVET" VE "YOLSUZLUK" SORUŞTURMASINDA 5 TEMMUZ TARİHİNDE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANAN VE GÖREVDEN...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Lunar Corona Şöleni
2
Erdoğan'dan Kavelashvili Onuruna Akşam Yemeği
3
Mudurnu'yu Saran Sis, Kartpostallık Dağ Manzaraları Oluşturdu
4
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
5
Simav'da 'Üç Etek (Yırıklı) Gecesi' Coşkuyla Geçti
6
Kütahyalı Öğrenciler Amasya’da 'Maziden Atiye' ile Kültür ve Tarih Yolculuğunda
7
Pakistan'daki Havai Fişek Fabrikasındaki Patlama: 6 Ölü

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi