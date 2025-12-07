Muhittin Böcek 7’nci Kez Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cezaevinden sevk ve sağlık değerlendirmesi

Tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevinden şikayetleri sebebiyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen 63 yaşındaki Muhittin Böcekin şikayetlerinin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Böcek'in daha önce açıkladığı sağlık sorunları

Böcek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği ve akciğer problemleri yaşadığını, ayrıca 22 ilaç kullandığını belirtmişti. Bu gelişmeyle birlikte söz konusu hastaneye sevkin 7’nci olduğu kaydedildi.

