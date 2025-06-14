Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı 186. Yılını Kutladı

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi yakınları onuruna özel bir akşam yemeği verildi.

Önemli Davetli Katılımlarıyla Gerçekleşti

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemeler sergilendi. Etkinlikte, katılımcılara jandarma teşkilatının şehirdeki faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan ve birçok jandarma personeli ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ve gazi yakınları onuruna akşam yemeği düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemeler sergilendi.

Adıyaman'da, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit ve gazi yakınları onuruna akşam yemeği düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, jandarma personelinin görevde kullandığı teçhizat ve malzemeler sergilendi.