Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Adıyaman'da yapılan kaçakçılık operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı; 1 tabanca, 8 gümrük kaçağı telefon ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:38
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten birim, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleridir.

Belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan aramalarda 1 tabanca, 8 gümrük kaçağı telefon ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri ve soruşturmaya ilişkin işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

