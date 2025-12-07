Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: 2 yaralı

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Nevşehir'de meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Ürgüp Nevşehir kara yolu Uçhisar kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.'nin kullandığı 50 AAD 060 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması üzerine, Onurhan T.'nin kullandığı 50 AT 761 plakalı otomobille çarpışma meydana geldi.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Onurhan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

