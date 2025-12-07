Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: 2 yaralı

Nevşehir Ürgüp-Uçhisar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:12
Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali sonucu kaza: 2 yaralı

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Nevşehir'de meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Ürgüp Nevşehir kara yolu Uçhisar kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.'nin kullandığı 50 AAD 060 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması üzerine, Onurhan T.'nin kullandığı 50 AT 761 plakalı otomobille çarpışma meydana geldi.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Onurhan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU. 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI...

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU. 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

NEVŞEHİR’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU. 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de İETT Durağında Havaya Ateş Açan Şüpheli ve Kaydı Alan Arkadaşı Yakalandı
2
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Minibüs Çukura Düştü
3
Bolu'da Narkotik Operasyonu: Pako 3 Kilo 846 Gram Kokain Buldu
4
Bolu’da Çamura Saplanan Oto Kurtarma Aracı Pikapla Kurtarıldı
5
Aksaray'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Kişi Ağır Yaralandı
6
Tuzla Akfırat’ta Operasyon: 1 milyon 146 bin TL Ceza, 46 Araç Trafikten Men
7
Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Devrildi — 3 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi