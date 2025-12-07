Elazığ'da Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı

Olay ve İlk Müdahale

Elazığ'ın merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek karşıt gruptan bir kişiyi yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayın çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

